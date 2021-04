Viareggio a 4 zampe, la città riavrà i suoi sgambatoi. Ai privati la possibilità di adottare lo spazio

Adotta uno sgambatoio: un progetto, che sarà approvato dalla giunta di Viareggio e che prevede, per i privati, la possibilità di rendersi parte attiva nella manutenzione straordinaria di alcune aree destinate ai cani. In cambio, l’amministrazione garantisce adeguato spazio pubblicitario, all’interno dell’area, da utilizzare da un minimo di due ad un massimo di quattro anni.

“Un modo per rendere maggiormente fruibili le aree destinate ai nostri amici a quattro zampe, ma anche per coinvolgere la comunità nella sistemazione e manutenzione degli sgambatoi. In tutto abbiamo 4 aree e 5 progetti, due per lo sgambatoio del Varignano – specifica l’assessore Rodolfo Salemi -: uno minimal ed uno più ambizioso”.

Le 4 aree si trovano in Pineta di Ponente, tra viale Capponi e via Buonarroti; al Varignano, in via 8 Marzo, alla Migliarina in via Monsignor Bartoletti e a Torre del Lago in via Boccherini vicino allo stadio Ferracci.

“Per quanto concerne l’area di Torre del Lago, a seguito di un confronto col Consorzio di Bonifica, si è convenuto di chiudere l’area su quattro lati ed allontanarla dal fosso presente – aggiunge l’assessore – Sono previsti due ingressi distinti, uno per i cani di piccola taglia ed uno per i cani di taglia grande”.

Vari gli interventi previsti come necessari per l’adozione: si va dal semplice ripristino della rete di recinzione, alla sistemazione delle buche, alla sostituzione di pali ed ombreggianti. Non solo: verranno sistemate le fontane, ove presenti, e smaltito il materiale accumulato negli anni.

“Dopo aver sistemato le quattro aree di sgambatura esistenti – conclude Salemi – vi è la volontà di realizzarne una quinta tra il quartiere Darsena ed il quartiere Ex Campo d’Aviazione. Sono già in corso i sopralluoghi per individuare l’area più idonea e poterne programmare la realizzazione”.