Viareggio piange la morte dell’artista Lino Mannocci

E’ lutto a Viareggio per la scomparsa dell’artista Lino Mannocci, pittore e incisore tra i fondatori del movimento La Metacosa.

Mannocci è morto a Londra all’età di 76 anni.

Nato a Viareggio nel 1945, si era trasferito nella capitale inglese nel 1968, dove dal 1971 al 1976 ha studiato alla Camberwell School of Art e a The Slade school of Art. Durante e dopo gli studi universitari ha sviluppato un forte interesse per l’incisione, approfondendo sia gli aspetti tecnici sia quelli prettamente teorici. Alla fine degli anni settanta ha co-fondato il movimento artistico italiano ‘La Metacosa’ di cui fanno parte Giuseppe Bartolini, Giuseppe Biagi, Gianfranco Ferroni, Bernardino Luino, Sandro Luporini e Giorgio

Tonelli. Nel 1984 ha esposto per la prima volta in un museo presso l’Hack Museum di Ludwighafen, in Germania. Nel 1988 ha curato il Catalogo Ragionato dell’opera grafica di Claude Lorrain per le edizioni della Yale Univesity.

Numerose le esposizioni negli anni novanta a San Francisco, New York, Londra, Bergamo e Firenze, oltre alle collaborazioni con la Curwen Gallery, con Art First di Londra e con la Galleria Ceribelli di Bergamo. Nel 2004 ha partecipato alla collettiva Fenomenologia della Metacosa – 7 artisti nel 1979 a Milano e 25 anni dopo a cura di Philippe Daverio allestita allo spazio Oberdan di Milano. Nel 2005 la sua personale Let there be smoke al Museo Hendrik Christian Andersen di Roma; nel 2006 ha esposto a Mumbai e New Dehli in India. A seguito di questo viaggio ha scritto Madre India – Padre Barbiere, un testo corredato da suoi scatti fotografici, che è stato pubblicato da Skira nel 2008. Nel 2007 ha curato la mostra e il catalogo Gli amici pittori di Londra alla Galleria Ceribelli di Bergamo, un omaggio alla pittura e all’amicizia. Nel 2009 ha esposto le sue opere al The Mead Art Museum di Amherst negli Stati Uniti. Nel 2010, in occasione dell’esposizione dei suoi monotipi al Museo Fitzwilliam di Cambrige, Clouds and Myths, Monotypes by Lino Mannocci, ha curato una mostra di opere sul tema dell’Annunciazione dal titolo The Angel and the Virgin, A brief History of the Annunciation. Ha inoltre esposto alla The New York School of Painting di New York e ha curato, presso The Estorick Collection di Londra, la mostra collettiva Another Country, dedicata a un gruppo di dieci artisti contemporanei londinesi in dialogo con l’arte italiana del XX secolo. In quello stesso periodo ha presentato i suoi lavori al Museo della Stampa di Soncino. Del 2011 è la sua personale Orizzonti al Museo Civico di Pizzighettone e “More Clouds and Myths presso The Larkhall Fine Art di Bath in Inghilterra. Nel 2015 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Palazzo Pitti di Firenze ha ospitato la sua personale Lino Mannocci – Recent Works. Nello stesso anno ha presentato una sua serie di monotipi nella Temple Church di Londra in occasione delle celebrazioni relative all’ottocentesimo anniversario della firma della Magna Carta e ha esposto un gruppo di cartoline ad olio alla Estorick Collection concernenti I grandi protagonisti del nostro Futurismo.

Nel luglio del 2012 Paola Raffo Arte Contemporanea presentò a Pietrasanta la mostra di Lino Mannocci Opere recenti. L’esposizione celebrò la cinquantesima mostra dell’artista viareggino che ritornò dopo sei anni a Pietrasanta con una personale di dipinti a olio.

Sue opere sono presenti in vari musei europei e americani.