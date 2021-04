Vaccinazioni, nella Piana di Lucca somministrate 18920 prime dosi

Toscana, vaccinazioni a quota 658616, 28890 in più rispetto a ieri (+4,6%)- La Toscana è la quinta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 92,9% delle 708970 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 17836 per 100mila abitanti (media italiana: 17101 per 100mila).

Si avvicina quota 200mila vaccinazioni per la Toscana Nord Ovest. A ieri (1 aprile) le vaccinazioni effettuate erano 191337, di cui 139867 per prime dosi, tra operatori sanitari (30430), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (5204), operatori scolastici (24532), forze di polizia e vigili del fuoco (6668), tutte le altre categorie come ultraottantenni, soggetti estremamente vulnerabili etc (73033).

Sono stati vaccinati 56110 uomini e 83757 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (1 aprile), apparteneva alla fascia d’età 80-89 con 29986; quindi la fascia 50-59 con 22881 vaccinati; segue la fascia 70-79 con 20781 vaccinati; poi la fascia 40-49 anni con 18693; la fascia oltre i 90 anni con 14291; la fascia 60-69 con 13434; la fascia 30-39 con 12474; la fascia 20-29 con 7192; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 135 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state finora 18920 prime dosi e 7691 seconde dosi; in Valle del Serchio: 5927 prime dosi e 2114 seconde dosi; in Versilia 18344 prime dosi e 7411 seconde dosi.

Le dosi somministrate complessivamente ai cittadini untraottantenni erano a ieri 58545 (di cui 16815 seconde dosi) così ripartite: Piana di Lucca 7325 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 38%); Valle del Serchio 3472 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 45%); Versilia 6504 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 34%).