Inseguimento lungo i binari, giovane pratese arrestato alla stazione di Querceta

Durante la notte appena trascorsa, si erano introdotti in diverse abitazioni del Comune di Forte dei Marmi per perpetrare dei furti.

Non solo: dal telefono cellulare di uno, acquisito dagli agenti del commissariato intervenuti sul posto a seguito di una segnlazione, è emerso anche che avevano effettuato delle riprese ad altre abitazioni della zona con il probabile intento di visitarle successivamente sempre per scopi di furto.

La loro attività però, è stata interrotta dall’innesco dei diversi allarmi che a seguito della loro introduzione nei domicili individuati, sono scattati.

Le immagini poi registrate dagli stessi apparati, hanno consentito agli agenti intervenuti di identificare dall’aspetto e dall’abbigliamento i due soggetti responsabili dei tentativi di furto. I

E’ stata una notte, quella appena trascorsa, di intensa ricerca su tutto il territorio versiliese culminata alle 5,20 alla stazione ferroviaria di Querceta. Solitamente bande di ladri itineranti, raggiungono questo territorio per poi lasciarlo l’indomani mattina dopo aver messo a segno tutta una serie di furti in abitazione. Il fenomeno, più volte osservato dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, è attualmente monitorato dagli stessi agenti più volte interessati da questo fenomeno criminale.

Alla stazione gli agenti hanno riconosciuto dall’abbigliamento indossato i due, i quali alla loro vista si sono dati a una precipitosa fuga lungo i binari. Rocambolesco l’ inseguimento a piedi che si è concluso dopo circa un chilometro con il fermo di un 21enne nato e residente a Prato, che per sottrarsi all’arresto ha aggredito letteralmente uno degli agenti inseguitori. Durante le concitate fasi dell’arresto, l’agente ha riportato diverse contusioni ed ecchimosi che non gli hanno però impedito di mettere in sicurezza il giovane che una volta ammanettato ha tentato nuovamente la fuga costringendo lo stesso agente infortunato ad un atro rocambolesco inseguimento sempre lungo i binari ferroviari. Nel corso di questa ulteriore concitata fase, il ragazzo ha tentato altresì di disfarsi di circa 80 grammi di hashish e di un bilancino utilizzato per il confezionamento di dosi di stupefacente, che lo stesso aveva nel proprio marsupio, oltre a un coltello a serramaniche occultato nella tasca dei pantaloni.

Portato in commissariato il giovane è stato arrrestato e si è beccato anche una sanzione anticovid per aver violato il divieto di spostamento.

All esito dell udienza di convalida il giudice ha disposto obbligo di firma a Prato.