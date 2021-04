S. Luca, 4 pazienti in cura con gli anticorpi monoclonali

Sono quattro al momento i pazienti curati con gli anticorpi monoclonali all’ospedale San Luca di Lucca.

I primi tre erano stati intercettati in Pronto Soccorso tra sabato 27 e mercoledì (31 marzo) scorso.

Il quarto paziente, un uomo di 59 anni, è stato sottoposto al trattamento il 2 aprile in Day Surgery a cura delle malattie infettive (e non in terapia intensiva, come l’Asl aveva erroneamente indicato nei giorni scorsi – ci scusiamo per l’imprecisione).

Si ribadisce infatti che la somministrazione della terapia è indicata per persone con Covid ma in condizioni cliniche lievi o moderate (che non hanno quindi necessità di essere ricoverate in ospedale) e che presentano alcuni specifici fattori di rischio.

Per l’esecuzione dei quattro trattamenti hanno quindi collaborato i settori della Farmacia, del Pronto soccorso e delle Malattie infettive.