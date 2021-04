Cerbiatto annega nel condotto pubblico

È ancora polemica sulla portata del condotto pubblico che attraversa la città. Stavolta al centro ci sono gli incidenti che hanno riguardato alcuni animali.

Questa mattina (4 aprile), infatti, nella grata sotto il baluardo San Colombano è rimasto incastrato il cadavere di un cerbiatto, evidentemente caduto in acqua e poi trasportato dalla corrente fino al punto in cui è stato rinvenuto.

Qualche giorno fa, invece, un cane era stata salvato a stento dalla portata del condotto.

Si rinnovano così le polemiche che negli scorsi mesi hanno interessato non solo il centro storico ma anche la periferia, in particolare il paese di San Pietro a Vico, per i danni che la corrente, necessaria per alimentare alcune centraline idroelettriche del percorso, avrebbe provocato anche ad alcune abitazioni.