Piana di Lucca, superata quota 20mila vaccinazioni

È continuata anche nel giorno di Pasqua la vaccinazione antiCovid in Toscana.

Alle 12 di oggi (4 aprile) sono state effettuate complessivamente 731896 vaccinazioni, 17164 in più rispetto a ieri (+2,4%). La Toscana è la sesta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l’89,4% delle 819.050 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 19821 per 100mila abitanti (media italiana 18427 per 100mila).

Nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest a ieri (3 aprile) le vaccinazioni effettuate erano 206687, di cui 151563 per prime dosi, tra ultraottantenni (45417), operatori sanitari (30498), ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (5308), operatori scolastici (24540), forze di polizia e vigili del fuoco (6688), tutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, caregiver eccetera (39112).

Sono stati vaccinati 61089 uomini e 90474 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (3 aprile), apparteneva alla fascia d’età 80-89 con 36435; segue la fascia 70-79 con 25156 vaccinati; quindi la fascia 50-59 con 22974 vaccinati; poi la fascia 40-49 anni con 18750; la fascia oltre i 90 anni con 14842; la fascia 60-69 con 13.539; la fascia 30-39 con 12519; la fascia 20-29 con 7209; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 139 vaccinati.

Nella Piana di Lucca 20212 prime dosi e 8169 seconde dosi; in Valle del Serchio 6516 prime dosi e 2399 seconde dosi; in Versilia 19600 prime dosi e 7729 seconde dosi.

Le dosi somministrate complessivamente ai cittadini untraottantenni erano a ieri 68483 (di cui 19824 seconde dosi) così ripartite: Piana di Lucca 8392 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 43%); Valle del Serchio 4058 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 52%); Versilia 7602 (percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose 40%).