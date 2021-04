Lo multano per l’auto in sosta davanti casa: “Sanzione ingiusta”

C’è la zona rossa ma lo multano perché ha l’auto parcheggiata davanti casa. Sembra un paradosso ma è quanto accaduto ad un residente di San Vito che venerdì scorso si è ritrovato la sanzione. Il motivo è che in quel giorno scatta il divieto per la pulizia delle strade, ma Manuel Favilla contesta la multa, sostenendo che non ci sarebbero soluzioni per la sosta nella zona.

“Premesso che la multa l’ho già pagata e visto che tutti i venerdì mattina c’è il divieto di sosta in tutto il quartiere, vorrei sapere dove sia possibile parcheggiare senza cadere in sanzioni – scrive -. Inoltre, vista la situazione attuale e le numerose restrizioni dovute alla zona rossa, ci viene richiesto dal governo e dai comuni di restare a casa, trovo la sanzione ingiusta”.