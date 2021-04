Arrestato dopo lo scippo a un anziano il giorno di Pasquetta

Scippo ai danni di un anziano a Viareggio, in manette un 53enne milanese residente a Viareggio.

È successo nella mattinata di ieri (5 aprile), in via IV Novembre e la vittima è un 85enne fiorentino anche lui residente in città.

L’uomo stava passeggiando quando, improvvisamente, ha ricevuto un colpo alla nuca ad opera di uno sconosciuto che lo ha fatto barcollare. Il malintenzionato ha poi strattonato il borsello che la vittima indossava, col chiaro intento di sottrarglielo. In breve tempo ha superato così la resistenza dell’anziano che, in questo frangente, si è procurato lesioni alle mani ed è caduto a terra sbattendo la testa.

Sul posto sono intervenute prontamente due volanti del commissariato. Gli agenti sono riusciti ad intercettare immediatamente il responsabile, ricostruendo la dinamica grazie anche alle indicazioni fornite da alcuni testimoni che avevano assistito allo scippo.

La successiva attività d’indagine svolta dagli agenti ha permesso, poi, di rinvenire la refurtiva nelle vicinanze, ovvero il borsello e il denaro contante per un ammontare di 120 euro che l’arrestato aveva sottratto poco prima. Il tutto è stato restituito al legittimo proprietario.

Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che ha trasportato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale Versilia da dove è stato dimesso con prognosi di 10 giorni per “lussazione alle dita della mano e un trauma cranico lieve non commotivo”.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato alla propria abitazione dove resta agli arresti domiciliari in attesa di processo.