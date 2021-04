Un colpo di coda dell’inverno, nel bel mezzo di una primavera che negli ultimi giorni aveva regalato splendide giornate di sole, si è fatto sentire anche in Lucchesia.

Temperature in discesa e maltempo in tutta la provincia: in mattinata sulle Pizzorne una abbondante grandinata ha impiancato i campi e la strada. Grossi chicchi di grandine che hanno creato anche qualche disagio. Le previsioni parlano di temperature ulteriormente in calo: ciò potrebbe provocare danni anche alle coltivazioni.