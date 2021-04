Coronavirus, ci sono altre sei vittime. I nuovi contagi sono 75

Numeri bassi per le feste per i contagi da coronavirus. In Lucchesia se ne contano 75 mentre è ancora pesante il bilancio delle vittime, che sono sei.

Sono 37 i casi nella Piana di Lucca (Altopascio 4, Capannori 8, Lucca 19, Porcari 6), 10 in Valle del Serchio (Borgo a Mozzano 3, Careggine 3, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 2, San Romano in Garfagnana 1), 28 in Versilia (Camaiore 6, Forte dei Marmi 1, Massarosa 6, Pietrasanta 1, Seravezza 5, Stazzema 1, Viareggio 8).

In Toscana sono 203410 i casi di positività al coronavirus, 685 in più rispetto a ieri (657 confermati con tampone molecolare e 28 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 168821 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6805 tamponi molecolari e 1948 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,8% è risultato positivo. Sono invece 3178 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29079, -0,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1991 (43 in più rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 119 i ricoverati (+2), di cui 20 in terapia intensiva (-2). All’ospedale Versilia 116 ricoverati (+11), di cui 11 in terapia intensiva (-1).

Si registrano 32 nuovi decessi: 21 uomini e 11 donne con un’età media di 78,9 anni. Sei sono della provincia di Lucca: sono 547 da inizio pandemia. Si tratta di una donna di 95 anni di Lucca e di due donne (87 e 53 anni) e tre uomini (di 76, 78 e 65 anni) della Versilia.



L’età media dei 685 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (657 confermati con tampone molecolare e 28 da test rapido antigenico). Sono 55114 i casi complessivi ad oggi a Firenze (185 in più rispetto a ieri), 18105 a Prato (55 in più), 19155 a Pistoia (53 in più), 11717 a Massa (13 in più), 21253 a Lucca (75 in più), 25292 a Pisa (95 in più), 15104 a Livorno (70 in più), 18732 ad Arezzo (64 in più), 11076 a Siena (40 in più), 7307 a Grosseto (35 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 302 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 244 nella Nord Ovest, 139 nella Sud est.

Complessivamente, 27088 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (188 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%).

Sono 34253 (838 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 13128, Nord Ovest 14083, Sud Est 7042).

Le persone complessivamente guarite sono 168821 (798 in più rispetto a ieri, più 0,5%).