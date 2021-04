Finito il ponte pasquale la Toscana resta in zona rossa: scuole in presenza fino alla prima media

Finito il ponte pasquale, la Toscana resta in zona rossa per altre due settimane.

Con una novità: gli studenti tornano in classe, dall’asilo nido alla prima media, per gli altri resta la didattica a distanza

Gli spostamenti sono consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità e non è concesso andare a trovare parenti o amici (come è stato possibile durante le festività pasquali) almeno fino al 20 di aprile.

Svolgere attività motoria sarà consentito, ma solo vicino alla propria abitazione.

Restano chiusi i parrucchieri, i barbieri, i centri estetici, i negozi di abbigliamento, tranne quelli per bambini, inclusi quelli che vendono giocattoli.

Restano aperti le farmacie, la parafarmacie, le profumerie, le erboristerie, i negozi alimentari, la tabaccherie, le edicole, le lavanderie, le ferramenta e chi vende biancheria intima e per la casa. I centri commerciali resteranno chiusi nel weekend. Per bar e ristoranti è consentito l’asporto e la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sarà possibile raggiungere le seconde case, ma solo nelle modalità stabilite da un’ordinanza della Regione Toscana.

Resta valido il coprifuoco dalle 22 della sera alle 5 del mattino, fatto salvo il poter uscire per motivi di salute, necessità e lavoro.