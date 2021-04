Farmacie unite per garantire al meglio il servizio di tamponi gratuiti per il personale scolastico, gli studenti e i familiari nei giorni del ritorno a scuola al termine delle vacanze pasquali e della zona rossa.

Da oggi (6 aprile) per la miglior efficacia possibile per i clienti e i residenti sono stati allestiti due gazebo accanto alla ex Cavallerizza dove ci si potrà rivolgere per ottenere il servizio gratuito. Un passaggio importante per quell’attività di screening che è fondamentale per la diffusione del virus in città e in provincia.

Ma non basta. Le farmacie del centro storico, infatti, hanno anche un altro obiettivo. Quelle stesse strutture, infatti, dovrebbero servire anche per il futuro servizio di vaccinazioni garantito dalle farmacie, così come da via libera arrivato dal governo e dopo la firma del protocollo con le associazioni di categoria.

Il centro storico Lucca, con questa decisione, si pone già all’avanguardia, anche a livello di farmacie, per la lotta al virus. Ad aderire all’iniziativa e a chiedere e ottenere tutte le autorizzazioni del caso sono state le farmacie Massagli, Centrale, Melosi, Giannini e Angeli.