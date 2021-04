Cordoglio del senatore Mallegni per la morte di Roberto Davini

“Sono profondamente dispiaciuto che il caro amico Roberto Davini ci abbia lasciati”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, a seguito della morte dell’ex presidente Geal e militante azzurro che, la notte di lunedì, a causa di un malore improvviso, ha lasciato moglie e due figlie.

“Per me Roberto era un amico, ma soprattutto una persona seria e capace con la quale ho condiviso un bel pezzo di strada politica assieme – continua Mallegni – L’improvvisa scomparsa di Roberto lascia inevitabilmente un grande vuoto in me, ma anche in tutta la città dove è sempre stato benvoluto da tutti, grazie al suo operato corretto e ricco di esperienze importanti. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze e un sincero abbraccio”.