Lavori al centro prelievi della Cittadella della Salute di Campo di Marte

Da sabato (10 aprile) iniziano i lavori per il nuovo impianto di climatizzazione al centro prelievi della Cittadella della Salute di Campo di Marte.

Per ridurre al minimo i disagi, l’intervento, che durerà circa due settimane, verrà effettuato nelle ore di chiusura della struttura.

Quindi, il centro prelievi continuerà regolarmente la propria attività, anche se ci potrebbe essere qualche piccola problematica, di cui l’azienda si scusa con l’utenza.

In particolare in questi giorni si invita la cittadinanza ad utilizzare il servizio di preaccettazione per usufruire dei servizi del centro prelievi del Campo di Marte ma anche degli altri centri della Piana di Lucca dove è attiva questa modalità di accesso.

La preaccettazione è una modalità di prenotazione con l’invio per email o per fax (0583.970356) di uno specifico modulo, con allegati la ricetta del medico e la copia della tessera sanitaria, in particolar modo il retro della tessera sanitaria, dov’è riportato il codice a barre. Il modulo può essere scaricato dal sito dell’azienda Usl Toscana nord ovest.

La prenotazione deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta (entro le 11 del quinto giorno).