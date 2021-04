Paziente individuato sul territorio sottoposto al trattamento con gli anticorpi monoclonali

È stato eseguito ieri (6 aprile) all’ospedale San Luca di Lucca il primo trattamento con gli anticorpi monoclonali su paziente individuato sul territorio.

L’uomo è stato infatti segnalato dal medico curante alla struttura di malattie infettive di Lucca, che ha poi trattato il paziente nel reparto Covid del day surgery di Lucca.

Sono quindi cinque al momento le persone curate con gli anticorpi monoclonali al San Luca, grazie al lavoro di squadra tra vari settori aziendali, in particolare farmacia, pronto soccorso e malattie infettive. Adesso si è quindi verificata anche l’altra modalità di individuazione delle persone, quella sul territorio, in collaborazione con i medici di medicina generale.

La somministrazione della terapia è indicata per pazienti positivi al coronavirus ma in condizioni cliniche lievi o moderate (che non hanno quindi necessità di essere ricoverate in ospedale) e che presentano alcuni specifici fattori di rischio.

Sono stati eseguiti in questi giorni anche all’ospedale Versilia i primi trattamenti con gli anticorpi monoclonali.

In Versilia, ad oggi, i trattamenti hanno riguardato tre pazienti, individuati nell’ambito dei percorsi previsti dai protocolli sanitari specifici per questo tipo di terapia. Ai tre pazienti già trattati se ne aggiungerà un quarto, a cui il trattamento sarà somministrato nei prossimi giorni.