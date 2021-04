Vaccini agli estremamente fragili, la Regione risponde ai dubbi più frequenti

Vaccini alle persone con elevata fragilità, la Regione pubblica le risposte alle domande più frequenti ai dubbi dei cittadini.

Per rispondere alla domande più ricorrenti da parte delle persone con elevata fragilità e/o con gravi disabilità in fase di registrazione e prenotazione del vaccino Moderna, al momento dedicato alla loro categoria di riferimento, la Regione Toscana ha predisposto alcune faq. Ecco le principali.

Chi rientra nella categoria dell’elevata fragilità?

Con elevata fragilità si intendono le persone estremamente vulnerabili”con patologie, incluse nelle aree di patologia Categoria A e Categoria B, e le persone portatrici di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3, come da raccomandazioni ministeriali (Approvazione del Ppano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2 ,costituito dal documento recante Elementi di preparazione della strategia vaccinale, di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento recante Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 del 10 marzo 2021 – Gazzetta Ufficiale serie generale numero 72 del 24 marzo).

Che tipo di vaccino viene utilizzato?

Per il momento Moderna.

A cosa serve la registrazione?

A far parte del registro vaccinale regionale delle persone con elevata fragilità, per avere gli elementi per organizzare al meglio la loro vaccinazione (anche a domicilio) e non escludere nessuno da questo filone prioritario di vaccinazione. Chi vi accede dovrà indicare la propria patologia, l’eventuale codice di esenzione, presso quale eventuale struttura è in cura (ospedale, centro specializzato o altro), se si può spostare da casa, e altre informazioni utili alla personalizzazione del migliore percorso vaccinale possibile.

Perché la registrazione è attualmente chiusa?

Perché siamo entrati nella fase di prenotazione e vaccinazione (in funzione della disponibilità di vaccini). La registrazione sarà riaperta in seguito.

Quali sono le aree di patologia per le quali le persone estremamente vulnerabili vengono contattate direttamente dalle aziende sanitarie?

Le persone estremamente vulnerabili con le patologie incluse nelle aree di patologia categoria A. Per queste aree di patologia le persone saranno contattate direttamente dalle strutture sanitarie di riferimento e non devono fare alcuna prenotazione sul portale (anche se hanno già ricevuto sms con codice).

Chi si potrà prenotare alla riapertura delle prenotazioni?

Le persone estremamente vulnerabili già registrate con le patologie che rientrano nella Categoria B e le persone portatrici di disabilità gravi, ai sensi della legge 104/1992 articolo 3 comma 3, potranno prenotare la vaccinazione sul portale regionale e riceveranno un nuovo sms, quando si riaprono le agende per la prenotazione per fissare il proprio appuntamento.

Qual è la differenza tra codice di sicurezza (Otp) e codice di prenotazione e cosa devo farci?

Il codice di sicurezza (Otp) è un codice di sei cifre per garantire l’identità della persona. Il codice di prenotazione a 8 cifre serve, invece, per entrare nel portale e prenotare il proprio appuntamento.

Io mi sono registrato avendone diritto, ma non ho ricevuto ancora il messaggio con il codice di prenotazione, cosa devo fare?

Riceverai il codice di prenotazione, quando verranno riaperte le prenotazione in relazione alle dosi che saranno rese disponibili per la Toscana

Chi ha ricevuto il codice sms, ma ha già ricevuto la prima dose, cosa deve fare?

Ignorare il messaggio con il codice e presentarsi per il richiamo (seconda dose) nella data e nel luogo previsti.

Cosa significa quando c’è scritto “chiuso” sulle categorie del portale?

Il portale è chiuso, quando sono temporaneamente sospese le prenotazioni in attesa delle nuove forniture di vaccino per la Toscana.

Quando riapre il portale per le prenotazioni?

Il portale apre quando sono disponibili nuove dosi di vaccino per la Toscana, destinate alla categoria di riferimento.

Per i fragili minorenni, dai 16 anni in su, quanto c’è da aspettare?

Per il momento l’unico vaccino autorizzato per i minori dai 16 anni in su è Pfizer. Le vaccinazioni con Pfizer di questa categoria di minori inizieranno dal 25 aprile, quando ci saranno maggiori dosi disponibili.

Se non possono essere vaccinati i minori fino ai 16 anni, possono essere vaccinati i loro genitori/tutori/affidatari?

Sì. I genitori/tutori/affidatari di minori fino a 16 anni (con gravi patologie e/o disabilità), a oggi non vaccinabili in virtù della loro età, che si sono già registrati sul portale regionale vengono contattati dalle aziende sanitarie.

E per gli altri conviventi e/o caregiver?

Per tutti gli altri conviventi e/o caregiver delle persone con patologie per le quali il piano nazionale ne prevede la vaccinazione (Categoria A e Categoria B), già registrati sul portale, verrà aperto successivamente un nuovo canale di prenotazione. A questi soggetti verrà somministrato il vaccino AstraZeneca, in relazione alla quantità di forniture che la Toscana riceverà.

E per le persone estremamente vulnerabili impossibilitate a muoversi?

Le persone estremamente vulnerabili e/o con disabilità gravi, che hanno dichiarato in fase di registrazione di essere impossibilitate a muoversi, vengono contattate dalle aziende sanitarie territoriali e vaccinate a domicilio.

Una persona estremamente vulnerabile con più di 80 anni da chi viene contattata per la vaccinazione?

Verrà contattata dal proprio medico di famiglia e/o dalla struttura sanitaria da cui è seguita.

Perché la malattia della quale sono affetto non è indicata per la prenotazione dei vaccini, destinati agli estremamente vulnerabili?

Se non è indicata è perché non è stata inclusa dal governo nel piano nazionale, al quale dobbiamo attenerci.

Le persone con grave obesità (Bmi>35) appartengono alla categoria di estremamente vulnerabili, ma le persone anoressiche no: perché queste ultime non sono inserite?

Perché la patologia non è stata inclusa dal governo nel piano nazionale, al quale dobbiamo attenerci.

Per i malati di Alzheimer e le persone con demenza non è prevista alcuna priorità?

Le gravi patologie in questa fase sono indicate dal piano nazionale del governo. Per le persone con altre patologie le vaccinazioni proseguono in ordine di età.

Scarica qui le categorie che saranno chiamate per la vaccinazione

Scarica qui l’elenco delle categorie che dovranno prenotarsi