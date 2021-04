Windtre porta i servizi fibra ultrabroadband a Capannori e ad Empoli

Windtre estende i servizi in fibra ultrabroadband in Toscana e porta la rete fino ad 1 gigabit di Open Fiber a Empoli, vivace centro produttivo nel cuore della regione, e a Capannori, conosciuta località della piana lucchese, tra i comuni più estesi d’Italia.

L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno per ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica Ftth, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Per Gianluca Corti, chief commercial officer di Windtre “l’ulteriore estensione della super fibra Ftth in Toscana garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband Top quality network – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.