Poche dosi di AstraZeneca, vaccinazioni anti Covid ferme in tutti gli hub toscani

Poche dosi di vaccino anti Covid AstraZeneca: le somministrazioni si sono fermate in tutti gli hub toscani, tranne ad Arezzo.

Le ultima dosi, quelle prenotate lo scorso 1 aprile e poi rinviate per il ritardo nella consegna, sono state somministrate ieri (7 aprile). L’hub di Arezzo fa eccezione perché aveva spostato ad oggi (8 aprile), per problemi logistici, alcuni appuntamenti dei giorni scorsi.

A renderlo noto è la stessa Regione Toscana.

La prossima consegna di dosi AstraZeneca è attesa dopo il 14 aprile.

“Non sappiamo niente né sui tempi, né sulle quantità – spiega Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione di Regione -. In un giorno qualunque il portale regionale per la vaccinazione raccoglie oltre un milione di click. Il flusso inizia a crescere 6 della mattina fino alla sera con circa 4mila visite al minuto. 60% proviene dal cellulare. Questo fa capire la fame di vaccino che c’è in Toscana“.