Si cerca ancora nell’Oltreserchio il pastore apuano Doodle

Appello bis per un cane smarrito in zona Arliano.

Si è allontanato da casa lo scorso 24 di marzo e ancora non ci sono notizie su di lui. E la sua famiglia rinnova l’appello: è un pastore apuano di taglia media/grande, è docile e risponde al nome di Doodle. I proprietari abitano in zona Arliano ma l’animale potrebbe esser andato verso Balbano o in zone limitrofe.

In caso di ritrovamento è possibile contattare Jeremy al 340.2190538 o Christine al 340.8343430.