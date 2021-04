Toscana arancione: in provincia di Lucca solo la Versilia rischia il rosso

Toscana zona arancione: anche la provincia di Lucca ha i numeri per uscire dal lockdown, con un tasso settimanale di 219 casi ogni 100mila abitanti.

In bilico resta la Versilia dove il tasso sale a 253 casi, sebbene a fronte di un sensibile calo dei contagi giornalieri. Le decisioni circa l’istituzione di eventuali zone rosse locali spetta al governatore Eugenio Giani, che ha già spiegato di non escludere simili misure minate.

“Se scomponiamo la provincia in aree comprensoriali questo è il quadro – ha spiegato il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini -: arancione la Piana di Lucca (tasso 186), arancione la Valle del Serchio (218). In forse invece la Versilia che ha ancora oggi un tasso settimanale di 253 casi ogni 100.000 abitanti, nonostante stia registrando un calo continuativo nei contagi. E’ prevista stasera una riunione del presidente della Regione con i sindaci versiliesi. Non tutta la Toscana sarà arancione, ci saranno ancora delle macchie rosse: il presidente della Regione sta valutando in alcune province o aree comprensoriali della Toscana il mantenimento della zona rossa perché il tasso settimanale di casi, in quelle aree, supera in modo significativo il valore dei 250 per 100.000 abitanti”.