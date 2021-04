Toscana verso la zona arancione, si attende l’ordinanza del ministero

Toscana verso la zona arancione, assieme al Piemonte, la Lombardia, il Friuli e l’Emilia Romagna.

“Da qui a qualche ora – ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza – firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo. Una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene”.

“L’indice Rt è in miglioramento, e alcune Regioni passeranno in zona arancione”, sono le parole del presidente del consiglio superiore di sanità Franco Locatelli questa mattina in tv che, parlando della campagna vaccinale, ha aggiunto che “non c’è stata una svista in termini di priorità, si è già data la priorità agli 80enni ospiti della Rsa e ai fragili”.

Il governatore Eugenio Giani, anch’egli parlando in tv, ha preannunciato che anche se la Regione passasse all’arancione manterrà alcune zone rosse per l’indice di contagio riscontrato: fra queste Empolese Valdelsa, Valdarno inferiore e provincia di Prato.