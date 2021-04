Muore a 57 anni nota commerciante del centro storico

Il mondo del commercio in lutto per la morte, a soli 57 anni, di Gemma Marcucci. Gemma ha gestito da sempre la bottega da Prospero, in via Santa Lucia, del padre Vincenzo, specializzata in ‘civaie’ e prodotti enogastronomici di qualità, insieme al fratello Francesco e alla sorella Elisabetta e al compagno Roberto.

Da due anni lottava contro un brutto male che nella giornata di ieri (9 aprile) purtroppo ha prevalso.

Alla famiglia le condoglianze dell’intera redazione di Lucca in Diretta.