Ringraziano i medici dopo il ricovero in ospedale

Tornano a casa dopo il ricovero in ospedale e ringraziano i sanitari. Sono le famiglie Francesconi e Bacci.

“Oggi – dicono – festeggiamo il rientro presso il nostro domicilio dove indiscutibilmente abbiamo avuto il terrore di non tornare. Per questo non possiamo esimerci dal ringraziare in primis il dottor Daniele Taccola sempre presente e vigile in caso di necessità ma soprattutto il dottor Giuseppe Pepe, esempio di professionalità e abnegazione non mancando di quella estremamente importante umanità e cercando sempre di trasmettere quel calore umano che in situazioni di un’estrema ricerca dell’aiuto materiale e morale riteniamo sia indispensabile”.

“Un ringraziamento esteso naturalmente a tutto il suo staff – conclude il messaggio – Un semplice grazie è niente rispetto a quanto ricevuto. Per sempre la nostra gratitudine”.