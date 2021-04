Allarme truffe sulle forniture elettriche, Confcommercio: “Nessun mandato a nostro personale per vendere servizi”

Ancora allarme truffe sulla fornituria di energia elettrica. Falsi addetti Confcommercio si stanno presentando alle attività commerciali. Ad affermarlo e a mettere in guardia è la stessa associazione di categoria.

Gli uffici di Confcommercio hanno ricevuto nelle ultime ore diverse segnalazioni da parte di propri iscritti, che raccontano di essere stati oggetto di telefonate o di visite dirette in negozio da parte di sedicente personale inviato dall’associazione, che ha proposto loro nuovi contratti per la fornitura elettrica.

Confcommercio specifica “di non aver mai dato mandato a nessuno per offrire questo tipo di servizio, che non rientra peraltro fra i servizi di cui si occupi l’associazione”. E invita pertanto tutti gli imprenditori “a segnalare agli enti preposti questo tipo di situazioni”.