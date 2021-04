Disagi e smottamenti, danni per la pioggia a Villa Basilica

Le forti piogge di oggi (12 aprile) hanno causato alcuni disagi nella Piana di Lucca. In particolare a Villa Basilica il maltempo ha creato una serie di smottamenti in via Franchi, a San Marco e Colognora così come rende noto l’amministrazione comunale.

Il vicesindaco Giordano Ballini da questa mattina è sul territorio per raccogliere segnalazioni e coordinare gli interventi. Nel mentre il Comune ha fatto partire i lavori per ripristinare la viabilità, accordandosi con la Provincia di Lucca per la messa in sicurezza di un tratto della provinciale 55 in località Pracando.

“Invitiamo i cittadini alla massima prudenza – scrive il Comune – e a contattare l’amministrazione per qualsiasi necessità o informazione”.

Altri disagi ci sono stati sulla Lodovica, fra Ponte a Moriano e Valdottavo a causa di una frana. In questa zona il problema della viabilità è stato reso più pesante

Problemi anche in città a Lucca, con allagamenti in più punti della circonvallazione, in particolare in piazzale Ricasoli davanti alla stazione.