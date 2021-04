Coronavirus, contagi stabili in provincia di Lucca. Altri 5 decessi

È stabile rispetto a ieri (12 aprile) la curva del contagio in provincia di Lucca: i nuovi casi sono 96 ma quello che pesa nel bilancio giornaliero sono purtroppo, ancora una volta, i decessi. Ben 5 quelli indicati oggi da Regione e Asl.

Sono 50 i nuovi positivi nella Piana di Lucca (Altopascio 8, Capannori 14, Lucca 23, Montecarlo 1, Pescaglia 1, Porcari 2, Villa Basilica 1), 9 in Valle del Serchio (Castelnuovo di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Molazzana 1, Piazza al Serchio 6) e 37 in Versilia.

In Toscana, invece, sono 934 i positivi in più rispetto a ieri. Una cifra che porta in Toscana a 210857 i casi totali. Dei 934 casi in più rispetto a ieri 914 sono confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 177717 (84,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12549 tamponi molecolari e 11.330 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 7673 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 27414, -0,8% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1947 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 283 in terapia intensiva (3 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 99 i ricoverati (-7), di cui 18 in terapia intensiva (+1). All’ospedale Versilia sono 112 i ricoverati (-5), di cui 11 in terapia intensiva (-1).

Oggi si registrano 34 nuovi decessi: 14 uomini e 20 donne con un’età media di 81,4 anni. Di questi cinque sono della provincia di Lucca che sale a 581. Si tratta di un 94enne di Barga, un 84enne di Lucca e una 96enne di Altopascio per l’ambito di Lucca, di una 54enne di Viareggio e di un 88enne di Massarosa per l’ambito della Versilia.



L’età media dei 934 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (914 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). Sono 57471 i casi complessivi ad oggi a Firenze (335 in più rispetto a ieri), 18841 a Prato (108 in più), 19802 a Pistoia (70 in più), 11972 a Massa (18 in più), 22027 a Lucca (96 in più), 26094 a Pisa (111 in più), 15609 a Livorno (68 in più), 19379 ad Arezzo (54 in più), 11589 a Siena (45 in più), 7518 a Grosseto (29 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 560 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 246 nella Nord Ovest, 128 nella Sud est.

Complessivamente, 25467 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (180 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%).

Sono 25.17 (290 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10577, Nord Ovest 8263, Sud Est 6277).

Le persone complessivamente guarite sono 177717 (1117 in più rispetto a ieri, più 0,6%).