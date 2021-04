Frana sulla Lodovica, riaperta la strada: posizionati geoblock

Un’altra giornata di danni a causa dell’ondata di maltempo. Ieri (12 aprile) una frana ha interrotto la Lodovica fra Rivangaio e Valdottavo, viabilità riaperta in nottata grazie all’intervento degli addetti stradali della provincia di Lucca.

“Poco prima dell’una della scorsa notte è stata riaperta al transito veicolare la strada provinciale Lodovica a Valdottavo (Borgo a Mozzano), chiusa dal tardo pomeriggio di ieri per una frana di materiale terroso e vegetazione sulla carreggiata causa piogge intense – si legge nell’aggiornamento della Provincia – Il tempestivo intervento degli addetti stradali della Provincia di Lucca, delle ditte specializzate e le successive verifiche dei rocciatori hanno consentito di ripristinare la circolazione. Sono stati posizionati dei geoblock che restringono la carreggiata. In giornata proseguiranno le verifiche tecniche del versante interessato dallo smottamento avvenuto in località Lago la Macchia”.