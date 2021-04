Ristoratori a Roma per le riaperture: c’è anche una rappresentanza da Lucca

C’è anche una delegazione da Lucca fra i commercianti che da questa mattina (13 aprile) stanno protestando a Roma.

A partire da Lucca, infatti, per partecipare alle proteste di piazza c’era anche Giovanni Martini, titolare del Bar Monica di Corso Garibaldi. Con lui anche alcuni altri rappresentanti del commercio cittadino e uno striscione Lucca presente.

Nella capitale la Fipe Confcommercio ha organizzato una manifestazione in piazza San Silvestro in cui il presidente nazionale Carlo Sangalli ha chiesto “una riapertura graduale in sicurezza con campagna vaccinale, passaporto sanitario e nuovo protocollo di sicurezza”.

Ma un’altra manifestazione, meno diplomatica, si è tenuta al Circo Massimo, che fa seguito alle mobilitazioni dei giorni scorsi, dove si sono vissuto alcuni momenti di tensione con i poliziotti che si sono schierati in tenuta antisommossa per evitare lo spostamento dei partecipanti verso piazza Montecitorio.

Una delegazione dei manifestanti verrà ricevuta dalla sottosegretaria Deborah Bergamini a Palazzo Chigi. Si tratta di rappresentanti di Roma più Bella e Italia Hospitality Network oltre a due ristoratori di Milazzo e di Grosseto.