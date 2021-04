Bianucci: “Petrini per noi consiglieri è stato un riferimento prezioso”

“Francesco Petrini era un uomo appassionato e ricco di cultura che ha assicurato un contributo importante, e generoso, nei confronti della città”.

Così il consigliere comunale Daniele Bianucci, che racconta: “In questi anni, in particolare per noi consiglieri alla prima esperienza, è stato un riferimento prezioso: con le sue indicazioni piene di cura e attenzione per il territorio; e pure con le sue critiche, quando ce n’è stato bisogno: in ogni caso, sempre puntuali e costruttive”.

“Tra i tanti suoi impegni – conclude Bianucci – ricordo quello per riconoscere gli spalti delle Mura come parco urbano. Lucca perde una voce da tutti riconosciuta come autorevole, ed è un profondo dolore. Alla moglie Angela, e alla sua famiglia, la più affettuosa vicinanza”.