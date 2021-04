Cordoglio in città per la morte a 63 anni di Antonella Pizzi

È morta oggi (14 aprile), dopo una malattia, a soli 63 anni, l’ex dipendente della Banca del Monte di Lucca, in pensione, Antonella Pizzi. Molto conosciuta in città ha lavorato a lungo nella sede di piazza San Martino.

Antonella. residente a San Concordio, lascia il marito e la figlia. Il funerale avrà luogo venerdì (16 aprile) alle 10,30 alla chiesa di San Concordio. La salma sarà poi tumulato nel cimitero urbano di Sant’Anna.

In suo ricordo la famiglia ha voluto creare una pagina social in ricordo in cui familiari, amici e conoscenti possono lasciare il loro messaggio di cordoglio.