Lutto nel mondo della cultura per la morte dell’ex dirigente scolastico Francesco Petrini

Lutto nel mondo della cultura cittadina. È morto, dopo una malattia, Francesco Petrini, fondatore dell’associazione Custodi della Città per gli Stati Generali della Cultura ed ex dirigente scolastico. A darne la notizia è stata la famiglia proprio sul profilo social dell’associazione.

Petrini da anni si batteva per la salvaguardia del patrimonio storico cittadino e, con la sua associazione, per la realizzazione degli Stati Generali della Cultura, una consulta in grado di affrontare le diverse problematiche legate alle politiche culturali.

Non scevro da toni duri nei confronti delle amministrazioni comunali aveva anche animato, negli anni Novanta, il Forum dei Progressisti a a sostegno dell’elezione del sindaco Giulio Lazzarini. Fra l’altro è stato autore di numerosi saggi sulla storia di Lucca e sull’archeologia industriale, in particolare sulla zona delle Seimiglia.

Tante le condoglianze dal mondo culturale cittadino. La prima quella di Francesca Fazzi, presidente di Lucca Crea: “Caro Francesco, angelo custode della nostra Lucca, mancheranno le tue polemiche piene di amore per la nostra città. Ricordo tante discussioni, tante iniziative, il tuo libro, pubblicato con noi, dedicato all’industrializzazione in Lucchesia, uno dei tanti temi che amavi e al quale ti eri dedicato con passione. Non ho potuto salutarti, lo faccio ora. Un abbraccio”.