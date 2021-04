Incidente “spettacolare” ma per fortuna senza gravi conseguenza in viale Carducci. Attorno all’ora di pranzo il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause che sono in corso di accertamento, ed è finito con la vettura sugli spalti.

L’utilitare è finito nel piccolo canale di scolo tra il marciapiede e il prato. Sul posto è accorsa l’ambulanza, insieme ai mezzi incaricati del recupero dell’auto.