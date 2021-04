Coronavirus, 99 i nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 99 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca e per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. Migliorano anche i dati dei ricoveri e delle terapie intensive.

Sono 47 i nuovi positivi a Lucca e nella Piana (Altopascio 10, Capannori 8, Lucca 24, Montecarlo 3, Pescaglia 1, Porcari 1), 12 in Valle del Serchio (Barga 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Molazzana 1, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 1), 40 in Versilia (Camaiore 11, Forte dei Marmi 1, Massarosa 1, Pietrasanta 3, Seravezza 4, Stazzema 3, Viareggio 17).

In Toscana sono 214470 i casi di positività al coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 182110 (84,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13852 tamponi molecolari e 10.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 8878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26556, -0,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1835 (84 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (8 in meno).

All’ospedale di Lucca sono 99 i ricoverati (-10), di cui 19 in terapia intensiva (-1). All’ospedale Versilia 107 ricoverati (-5), di cui 9 in terapia intensiva (-1).

Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un’età media di 80,2 anni.

L’età media dei 1239 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Sono 58679 i casi complessivi ad oggi a Firenze (400 in più rispetto a ieri), 19175 a Prato (126 in più), 20094 a Pistoia (105 in più), 12097 a Massa Carrara (46 in più), 22341 a Lucca (99 in più), 26470 a Pisa (95 in più), 15874 a Livorno (119 in più), 19706 ad Arezzo (114 in più), 11834 a Siena (92 in più), 7645 a Grosseto (43 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 676 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 314 nella Nord Ovest, 249 nella Sud est.

Complessivamente, 24721 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (146 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%).

Sono 26168 (544 in più rispetto a ieri, più 2,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10999, Nord Ovest 8420, Sud Est 6749).

Le persone complessivamente guarite sono 182110 (1.449 in più rispetto a ieri, più 0,8%).