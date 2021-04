Un incidente senza gravi conseguenze ha provocato tanti disagi questa mattina (16 aprile) in via di Tiglio a Lucca. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita in modo lieve una donna.

E’ stato necessario attivare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza ma nel frattempo il traffico è andato in tilt. Lunghe code si sono fermate sulla via di Tiglio e sulle strade secondarie – dalla rotatoria al passaggio al livello.