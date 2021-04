Vaccini, a Lucca e nella Piana il 71,4% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose

Prosegue la campagna vaccinale dell’Asl Toscana nord ovest. A ieri (15 aprile) le vaccinazioni effettuate erano 273439, di cui 205.386 per prime dosi, tra ultraottantenni (75549), operatori sanitari (30905), ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (5773), operatori scolastici (25139), forze di polizia e vigili del fuoco (6879), tutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, caregiver eccetera (61141).

Sono stati vaccinati 84652 uomini e 120734 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (15 aprile), apparteneva alla fascia d’età 80-89 con 65054 segue la fascia 70-79 con 43334 vaccinati; quindi la fascia 50-59 con 24097 vaccinati; poi la fascia 40-49 anni con 19400; la fascia oltre i 90 anni con 17627; la fascia 60-69 con 15281; la fascia 30-39 con 12911; la fascia 20-29 con 7513; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 169 vaccinati.

Nella Piana di Lucca sono state effettuate 25733 vaccinazioni con prime dosi e 9815 seconde dosi; la percentuale degli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è del 71,4%. In Valle del Serchio sono 8706 prime dosi e 3031 seconde dosi con la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose del 79,5%. Infine in Versilia 26848 prime dosi e 9082 seconde dosi; la percentuale di over 80 che hanno ricevuto almeno una dose è del 70,4%.