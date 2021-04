Due escursionisti in difficoltà sul monte Fiocca, nel comune di Stazzema. I due hanno avuto problemi nella discesa e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari della stazione di Querceta del soccorso alpino.

Non è la prima volta che i soccorritori alpini vengono chiamati ad intervenire su questa cresta dove in molti si sono trovati in difficoltà. Il Sast ha raggiunto i due escursionisti per farli rientrare ad Arni, dove si sono recati anche i vigili del fuoco.