Resta impigliato con una gamba nella scala dopo la caduta: operaio trasferito d’urgenza a Pisa

E’ rimasto sospeso ad una scala, agganciato con una gamba alle corde di sicurezza. Un operaio di una ditta lucchese, rimasto coinvolto nel singolare infortunio in azienda, avvenuto nella notte, è stato trasportato per complicanze all’ospedale Cisanello di Pisa, nel corso della nottata. Secondo i medici avrebbe riportato problemi all’arteria poplitea: è stato così affidato alle cure del reparto di chirurgia vascolare, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto finora appreso da fonti sanitarie, l’operaio si trovava al lavoro nel turno di notte alla Puccetti Group di Lucca, quando, dopo essere salito su una scala per sistemare materiale, è scivolato malamente. Subito è stato dato l’allarme da parte dei colleghi al lavoro con lui.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza che ha prestato le prime cure e ha trasferito il lavoratore al pronto soccorso del San Luca. Qui i medici si sono resi conto che la situazione era più delicata di quanto era apparso in un primo momento e hanno deciso di trasferirlo a Pisa con il codice rosso.