Vaccino anti Covid per gli over 70, riaperte da oggi le prenotazioni

Si riaprono oggi (17 aprile ) le prenotazioni per la fascia d’età che riguarda gli over 70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951. Per prenotare la somministrazione della prima dose occorre andare, come sempre, sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La vaccinazione avverrà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 20, 21 e 22 aprile prossimi, su appuntamento prenotato nel punto vaccinale che l’interessato avrà indicato sul portale.

Le agende saranno richiuse a posti disponibili esauriti, che attualmente sono soltanto 25mila, a causa dell’andamento a rilento delle forniture.

Alle 14, 30 di oggi le persone over 70 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, sono in tutto 161.012.

Rimangono aperte sul portale on line le prenotazioni per gli over 80 e rimane attivo il numero verde dedicato 800 11 77 44 per gli ultraottanttenni che non hanno la possibilità di prenotare in autonomia.