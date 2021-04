Scontro in motorino con un’auto, è grave

E’ in gravi condizioni un motociclista che nella tarda serata di ieri (17 aprile) si è scontrato in sella ad un motociclo contro un’auto in corrispondenza del cavalcavia della Pam a Viareggio.

L’urto, avvenuto poco prima delle 23, è stato molto violento. A soccorrere il ferito sono state le ambulanze inviate dal 118 dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento. Prestate le prime cure sul posto, è stato trasferito con il codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.