In fiamme al Terminetto serre dismesse

Alcune serre dismesse sono andate a fuoco questa mattina (19 aprile) in un terreno nel quartiere Terminetto a Viareggio. Si tratta di strutture abbandonate da tempo ma utilizzate come stoccaggio di materiale risultato facilmente infiammabile. Una colonna nera di fumo si è levata in alto, visibile anche a distanza.

A dare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni abitanti della zona che hanno richiesto il loro intervento. Sul posto i pompieri sono arrivati con più mezzi per domare l’incendio.