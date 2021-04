Incidente fra un camion e tre auto a Montecarlo: coinvolta un’intera famiglia

Tanto spavento per un incidente che si è verificato intorno alle 18,30 del pomeriggio nel territorio di Montecarlo in via Traversa Romana.

Per una dinamica tutta da chiarire sono stati coinvolti in un sinistro un mezzo pesante e tre auto. Sono state tre le persone che sono state condotte in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca.

Fra le persone coinvolte nell’incidente anche una donna incinta, mentre in un’altra c’era un uomo con un altro bambino, sempre dello stesso nucleo familiare.