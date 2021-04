Cadavere sui binari tra Massa e Forte dei Marmi: escluso il suicidio

Cadavere sui binari tra Massa e Forte dei Marmi: secondo i carabinieri, che stanno indagando sulla morte dell’uomo ritrovato senza vita sulla linea ferroviaria nella zona di Montignoso, non si sarebbe trattato di suicidio.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si sarebbe trattato di un incidente: l’uomo, un 31enne, potrebbe essere salito su un treno merci in corsa ed essere poi caduto. Motivo, questo, per cui il macchinista non ha fermato il treno e non si è accorto di nulla.

L’uomo era molto conosciuto nella zona, essendo titolare di un noto locale della movida.