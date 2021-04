Si getta dal camion in corsa e con i freni guasti: muore operaio

Si è lanciato dal camion in corsa, dopo essersi reso conto che i freni non stavano funzionando. Forse è stato il panico a convincerlo che la cosa migliore da fare fosse gettarsi in strada, ma così facendo ha perso la vita un operaio di 51 anni, residente a Seravezza, in provincia di Lucca.

Il dramma è accaduto questa mattina (20 aprile) in via Sanbaronata a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. Secondo quanto appreso il 51enne si trovava al posto del passeggero di un camion di una ditta di spurghi alla cui guida c’era un collega.

Attorno alle 11,30 i lavoratori stavano percorrendo la strada quando giunti ad un tratto in discesa il conducente si è reso conto che i freni non rispondevano ai comandi. Il collega della vittima lo ha fatto presente e si è scatenato il panico.

Il 51enne ha aperto così lo sportello mentre il camion era ancora in corsa e si è gettato fuori. Purtroppo l’impatto è stato violento e l’operaio ha sbattuto la testa violentemente sull’asfalto, rimanendo ucciso. Il mezzo pesante ha continuato la sua corsa ma si è arrestato poco dopo finendo contro il versante della montagna che lo ha fermato.

E’ stato subito dato l’allarme ma è stato tutto inutile. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma non c’è stato purtroppo niente da fare: è deceduto poco dopo mentre il collega che si trovava alla guida del camion è rimasto illeso.