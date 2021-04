Castelnuovo piange un’altra vittima del Covid: morto Eugenio Giuliani

Un altro lutto che colpisce la comunità garfagnina. Castelnuovo piange Eugenio Giuliani, sconfitto dal maledetto virus. Eugenio era molto conosciuto: è stato titolare per anni di una nota concessionaria automobilistica.

Il cordoglio del sindaco Andrea Tagliasacchi: “È con profonda tristezza che apprendiamo che il Covid si è portato via un altro nostro concittadino. Oggi purtroppo dobbiamo salutare Eugenio Giuliani. Eugenio è stato per anni titolare di una nota concessionaria automobilistica della nostra città dedicandosi con passione e dedizione al suo lavoro fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno consentito. Alla moglie e ai figli esprimo il mio più sentito cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale”.