Segromigno e il mondo del calcio piangono il capitano Simone Dardi

Difficile elaborare un lutto. Ancora più difficile quando a morire è un ragazzo di 37 anni amato da tutti.

Simone Dardi, mitico numero 10 del Segromigno Calcio, formazione di Terza categoria, ieri ha detto basta. E ha lasciato nello sconforto un’intera famiglia e i tanti che gli volevano bene.

Proprio come la famiglia calcistica che, all’indomani della tragedia lo ha voluto ricordare sui social. Con una immagine di copertina, con la fascia di capitano e il numero 10 sulle spalle. E con un ricordo, commovente: “Guarderemo il cielo – si legge – nella speranza di vederti correre fra le nuvole con la tua eleganza e la 10 sulle spalle. Ciao Simo!”. In molti, poi, hanno condiviso una maglia numero 10 come immagine del profilo, per ricordare l’amico e compagno di tante battaglie.

E poi i tanti messaggi degli avversari di una vita. Uno su tutti, a dimostrazione della stima e dell’affetto: “Non ti conoscevo direttamente – si legge – ma ci siamo incrociati un’infinità di volte sul campo da calcio da avversari… In quelle volte ho potuto constatare che eri un bravo ragazzo ed anche un ottimo calciatore”