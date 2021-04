Cna ricorda Alfredo Marchetti ad un anno dalla scomparsa

“Ci lascia uno di noi”. La Cna aveva salutato così, un anno fa, la scomparsa per Covid del proprio collega Alfredo Marchetti. A distanza di dodici mesi da quel tragico evento, i dipendenti dell’associazione, insieme alla dirigenza, hanno deciso di ricordarlo con un incontro insieme alla famiglia di Alfredo.

Lunedi (26 aprile) alle 15, è infatti previsto un video incontro fra il personale della Cna, la moglie Maria ed i figli Agnese ed Alberto. Ci sarà anche il piccolo Ulisse, nato il 5 luglio dell’anno scorso, nipote di Alfredo.

“Sarà un’occasione per ricordare una persona di grande disponibilità e forte simpatia che il Covid ha portato via la mattina del 26 aprile 2020 – si legge nella nota di Cna – Alfredo Marchetti era andato in pensione solo pochi mesi prima, il 31 dicembre 2019, dopo essere stato in Cna fin dal 1979. Aveva rivestito molti incarichi, fra cui quello di direttore del patronato Epasa Cna. Molto conosciuto sul territorio, è sempre stato legatissimo all’associazione, cui ha dato un grande contributo anche come componente del gruppo dirigente”.