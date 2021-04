Sgozzata in casa ad Aosta, il delitto si è consumato in 38 minuti

Non saranno le parole di Gabriel Falloni a chiarire la dinamica della morte di Elena Raluca Serban, la 32enne rumena, ma da tempo residente a Lucca, uccisa nel tardo pomeriggio di sabato con una coltellata alla gola.

Il 35enne sardo, arrestato mentre tornava in Valle d’Aosta dalla squadra mobile della questura del capoluogo, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip del tribunale durante l’interrogatorio di garanzia, tenutosi in videoconferenza dal carcere di Brissogne.

Per lui l’accusa è di omicidio volontario aggravato. A lui hanno condotto in particolare le immagini alcune telecamere di videosorveglianza della zona dell’appartamento di viale dei Partigiani che la donna aveva preso in affitto da circa tre settimane. In queste si vede l’uomo entrare ed uscire dall’appartamento della ragazza e all’uscita portare con sé un borsone risultato essere della 32enne. In questo potrebbe aver nascosto l’arma del delitto e forse dei soldi rubati alla donna, una grossa somma di denaro che è stata trovata nella sua disponibilità al momento dell’arresto.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Giuseppe Colazingari, su richiesta dei pm Luca Ceccanti e Manlio D’Ambrosi, motiva la necessità della restrizione sia dal pericolo di fuga sia da quello di recidiva, visto che l’uomo, difeso dall’avvocato Marco Palmieri di Sassari, già in passato era stato condannato per reati come sequestro di persona e violenza sessuale.

In questo caso, però, il movente non sarebbe da ricercare nella pulsione sessuale ma in una rapina finita male. Tutto, peraltro, si sarebbe consumato in poco più di mezz’ora, l’arco di tempo registrato dalle telecamere fra l’ingresso e l’uscita da casa dell’uomo.