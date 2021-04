La Cgil Lucca ha preso parte alla celebrazione per la festa della Liberazione svoltasi al monumento alla resistenza e alla pace del Parco XVI Settembre, a Viareggio, per ricordare quanti si sono sacrificati ed hanno perso la vita sulla strada che ha portato alla liberazione dell’Italia dall’occupazione naziscifascista.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Cgil Lucca, tra cui il segretario provinciale Rossano Rossi e il segretario generale Fabrizio Simonetti, anche la vice sindaca di Viareggio Federica Manieri e il presidente dell’Anpi Viareggio Luca Coccoli.

“Una ricorrenza fondamentale nella storia del nostro paese – si spiega in una nota -, che commemora il momento in cui l’Italia si liberava dall’oppressione del dominio fascista e delle truppe di occupazione naziste, avviandosi finalmente verso la democrazia. Una conquista arrivata al prezzo di numerose vite, di donne e uomini coraggiosi che hanno continuato a combattere nella Resistenza questo regime dittatoriale e crudele, e che per questo vanno ricordati e celebrati con orgoglio. A loro, persone comuni e martiri per la libertà e la pace, va dedicata la giornata del 25 aprile. Per ricordare che questa Repubblica fondata sul lavoro e che ripudia la guerra che ci è stata affidata non è dovuta, ma è frutto di impegno, sacrifici e sofferenze, e pertanto è nostro dovere, anche nei loro confronti, prendercene cura, non lasciando cadere nell’oblio ciò che è stato. In questo modo, la liberazione dalle ingiustizie, dall’ipocrisia, dalle discriminazioni e dallo sfruttamento potrà essere solida e duratura”.