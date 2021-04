Folla nelle strade verso il ritorno in zona gialla: 7 multati perché in giro senza la mascherina

Il ritorno in zona gialla della Toscana è ormai alle porte e nell’ultimo fine settimana in tanti si sono riversati nei negozi del centro cittadino, non soltanto a Lucca ma anche in Versilia e in Valle del Serchio. Mentre molti ristoratori ed esercenti si stanno preparando, anche oggi, allestendo i dehors per accogliere di nuovo clienti ai tavoli, i controlli delle forze dell’ordine si intensificano in tutta la provincia di Lucca per evitare assembramenti o comportamenti che – è bene sottolinearlo ancora – potrebbero pregiudicare la permanenza in zona gialla.

Un aumento di contagi dovuto ad atteggiamenti sconsiderati e al mancato rispetto delle regole minime del distanziamento e dell’uso della mascherina possono provocare il ritorno a restrizioni più severe. E’ quello che anche ieri (24 aprile) le forze dell’ordine impegnate nei servizi ad hoc hanno fatto notare a molti.

In qualche caso, tuttavia, non sono bastati gli avvertimenti ed è stato necessario procedere con la sanzione. Sono 7, infatti, le multe elevate nel pomeriggio di ieri ad altrettanti cittadini in Lucchesia, secondo il bilancio che risulta alla questura di Lucca.

Nei prossimi giorni i controlli saranno ancor più potenziati. Ieri è stato verificato il completo rispetto delle regole da parte dei commercianti e degli esercenti. L’attenzione resterà alta anche a partire da domani (26 aprile), giorno in cui la Toscana rientra dopo più di un mese in zona gialla.